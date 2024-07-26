Amasya’da kaçak kazı operasyonu: 11 gözaltı

Amasya’nın Suluova ilçesinde kaçak kazı yapan 11 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Amasya’da kaçak kazı operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Armutlu köyü bölgesinde bazı şahısların izinsiz kazı yaptıkları bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda A.D., Y.K., E.Ş., A.Ç., H.K., İ.K., O.A., M.K., Ö.K., S.C. ve E.E. isimli 11 şahıs suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yer tespit cihazı, yılan kamera, 2 kazma, 2 kürek, çekiç ve 4 kazı malzemesi tespit edilerek el konuldu. Konuyla ilgili adli tahkikata başlatıldığı bildirildi.

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