Amasya’da kaçak kazı operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Armutlu köyü bölgesinde bazı şahısların izinsiz kazı yaptıkları bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda A.D., Y.K., E.Ş., A.Ç., H.K., İ.K., O.A., M.K., Ö.K., S.C. ve E.E. isimli 11 şahıs suçüstü yakalandı.



Olay yerinde yer tespit cihazı, yılan kamera, 2 kazma, 2 kürek, çekiç ve 4 kazı malzemesi tespit edilerek el konuldu. Konuyla ilgili adli tahkikata başlatıldığı bildirildi.