Amasya'da kafa kafaya feci kaza: Yedi yaralı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Suluova ilçesi Eski Çeltek Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Serhat D. yönetimindeki 05 BC 618 plakalı minibüs, Mustafa Tarık D. yönetimindeki 55 TH 056 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Bedriye D. ve minibüsteki Erdem C., Berkay A., Bünyamin T. ve Eren T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.