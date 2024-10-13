Amasya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

Amasya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Yusuf F. idaresindeki kamyonet, Ankara-Samsun kara yolu Tüneller Bayat mevkisinde yolun karşısına karşıya geçmeye çalışan Burhan Bolat'a (59) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Bolat, bölgeden geçen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bolat, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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