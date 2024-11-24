Amasya’da kar yağışı: 107 köy yolu kapandı

Amasya’da etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.



Merkezde 38, Göynücek’te 5, Gümüşhacıköy’de 15, Hamamözü’nde 6, Merzifon’da 19, Suluova’da 9 ve Taşova ilçesinde 15 olmak üzere toplam 107 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.



Bölgelerde yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.