Amasya'da kayınpeder dehşeti: Damadını öldürdü, kızını yaraladı

Amasya'da bir kişi, iddiaya göre kızıyla rızası olmadan bir ay önce evlenen damadını akaryakıt istasyonunda av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, kızını ise yaraladı.

Amasya'da kayınpeder dehşeti: Damadını öldürdü, kızını yaraladı

'da Şengül ailesinin kızı İnci Eser (35) iddiaya göre ailesinin rızası olmadan bir ay önce kaçarak Halil Eser ile evlendi.

Baba Dursun Şengül (54) merkeze bağlı Yıldız köyündeki bir akaryakıt istasyonunda saat 09.50 sıralarında kızı İnci Eser ve damadı Halil Eser ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmada Dursun Şengül, otomobil içince bulunan damadı Halil Eser ve kızı İnci Eser'e av tüfeği ile 2 el ateş etti. Damadı Halil Eser olay yerinde hayatını kaybetti, kızı İnci Eser ise kolundan yaralandı.

Olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen damadın yakınları sinir krizi geçirdi. Halil Eser'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobili ile olay yerinden uzaklaşan Dursun Şengül, jandarma ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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