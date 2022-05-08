Amasya'da minibüs pikaba çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Amasya'da minibüsün emniyet şeridinde bekleyen pikaba arkadan çarpması sonucu sürücünün eşi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 08.05.2022 - 12:10 | Son Güncelleme : 08.05.2022 - 12:21

Amasya'da minibüs pikaba çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

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Samsun kara yolu Otogar Kavşağı mevkisinde, Samsun yönüne giden Özkan Kiraz'ın kullandığı minibüs, emniyet şeridinde bekleyen Gökhan Fidan yönetimindeki pikaba arkadan çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsünün eşi Hatice Kiraz ile kayınvalidesi Dürdane Argun hayatını kaybetti, sürücüler ile minibüsteki Sudenaz, Nagihan, Nurbanu Kiraz, Mustafa ve Emine Argun yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

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