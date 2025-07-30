Amasya’da orman yangını: Üç hektar alan yandı

Amasya'da çıkan orman yangınında üç hektar alan zarar gördü. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Amasya’da orman yangını: Üç hektar alan yandı

Paraşüt Tepesi mevkisinde saat 11.30 sıralarında çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye İl Orman Bölge Müdürlüğü ile Amasya Belediyesi’ne ait ekipler ve polis sevk edildi.

ÜÇ HEKTARLIK ALAN YANDI

Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yapılan tespitlerde üç hektarlık alanın yandığı belirlendi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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