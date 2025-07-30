Amasya’da orman yangını: Üç hektar alan yandı
Amasya'da çıkan orman yangınında üç hektar alan zarar gördü. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Amasya Paraşüt Tepesi mevkisinde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye İl Orman Bölge Müdürlüğü ile Amasya Belediyesi’ne ait ekipler ve polis sevk edildi.
ÜÇ HEKTARLIK ALAN YANDI
Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Yapılan tespitlerde üç hektarlık alanın yandığı belirlendi.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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