Amasya’da otomobil çayın kıyısına uçtu

Amasya’nın Suluova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Tersakan Çayı’nın kıyısına uçtu. İtfaiyecilerin kurtardığı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Amasya’da otomobil çayın kıyısına uçtu

Edinilen bilgilere göre, Turgut Kaya'nın kullandığı otomobil, Cürlü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak Tersakan Çayı’nın kıyısına düştü. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin yaralı halde araçtan çıkardığı sürücü ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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