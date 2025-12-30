Amasya'da otomobil köprüden nehre uçtu
30.12.2025 04:07
İHA
Amasya'da kontrolden çıkan otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Sulara gömülen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 26 ER 251 plakalı otomobil, geç saatlerde İstasyon Köprüsü korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehri'ne düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Batuhan K. (34) kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Suya giren dalgıçlar otomobilin yerini belirledi. Halat bağlanan otomobil vinç yardımıyla yukarı çıkartıldı.
Otomobilin içindeki Emre Gülsoy'un (29) hayatını kaybettiği belirlendi.
Sudan çıkarılan otomobilde Emre Gülsoy'un cansız bedeni bulundu.
Batuhan K. ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emre Gülsoy'un cenazesi ise yapılan işlemin ardından morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.