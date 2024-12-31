Amasya'da sahte içki operasyonu: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni yıl tedbirleri kapsamında, sahte içki operasyonlarında ele geçirilen ürünlerin nereden piyasaya sürüldüğünün belirlenmesine yönelik çalışma yaptı.



Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından alkollü içkilerin, üretildiği ve dağıtıma çıktığı noktaları tespit eden ekipler, şüphelilerin, içinde sahte üretilen ve kaçak içkilerin bulunduğu şişelere sahte bandrol ve etiket yapıştırdıklarını sonrasında bunları sattıklarını belirledi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

SATIŞA HAZIR 50 LİTRE ALKOL



Adreslerdeki aramalarda ise 185 litre etil alkol ve satışa hazır 50 litre sahte içki ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

