Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

A.C. idaresindeki otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Kiziroğlu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki diğer 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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