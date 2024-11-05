Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

A.C. idaresindeki otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Kiziroğlu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile araçtaki diğer 4 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

