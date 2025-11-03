Amasya'da soğan deposu alev alev yandı

Amasya’da bir firmaya ait soğan deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Yıldızköy mevkisinde bulunan bir firmaya ait soğan deposunda yangın çıktı. , depoda bulunan soğan çuvallarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Depo tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ve yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

