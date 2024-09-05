Amasya'da süt yüklü tanker, TIR'a çarptı: 1 yaralı

Amasya'da süt yüklü tanker ile tekstil malzemesi yüklü TIR çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanırken olayla ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da süt yüklü tanker, TIR'a çarptı: 1 yaralı

Kaza, Ezinepazar mevkisinde meydana geldi. Halil İbrahim Demir’in fabrikadan çıkmak için geri manevra yaptığı süt yüklü tanker, Selami Güven yönetimindeki tekstil malzemesi yüklü TIR’a çarptı.

Direksiyon kontrolünün kaybolduğu TIR, bariyerleri aşarak karşı şeride geçip, devrildi. Kazada, TIR’daki Rıza Güven yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Rıza Güven, Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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