Amasya'da tarihi konakta yangın: 1 ölü

Amasya'da iddiaya göre Vedat Sayar'a (65) ait Hacı İlyas Mahallesi Agah Efendi Sokak'ta bulunan 2 katlı tarihi konakta saat 03.45 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın, 4 binaya daha sıçradı. Yangını gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.