Amasya'da tarihi konakta yangın: 1 ölü

Amasya'da iddiaya göre Vedat Sayar'a (65) ait Hacı İlyas Mahallesi Agah Efendi Sokak'ta bulunan 2 katlı tarihi konakta saat 03.45 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, 4 binaya daha sıçradı. Yangını gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışması yaptı.
Konağın içinde yapılan kontrollerde Vedat Sayar’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Sayar’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, diğer binalarda da maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.
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