Amasya'da tarihi konakta yangın: 1 ölü

Amasya'da 100 yıllık 2 katlı tarihi konakta çıkan yangın, yanındaki 4 binaya daha sıçradı. 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, konağın sahibi Vedat Sayar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Amasya'da tarihi konakta yangın: 1 ölü

'da iddiaya göre Vedat Sayar'a (65) ait Hacı İlyas Mahallesi Agah Efendi Sokak'ta bulunan 2 katlı tarihi konakta saat 03.45 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, 4 binaya daha sıçradı. Yangını gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Amasya'da tarihi konakta yangın: 1 ölü - 1

Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışması yaptı.

Amasya'da tarihi konakta yangın: 1 ölü - 2
Amasya'da tarihi konakta yangın: 1 ölü - 3 Vedat Sayar

Konağın içinde yapılan kontrollerde Vedat Sayar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sayar’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, diğer binalarda da maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.

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