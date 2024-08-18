Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 kişi yaralandı

Tarım işçilerinin taşındığı Abdullah K. idaresindeki minibüs, Merzifon-Samsun kara yolu Kayadüzü köyü mevkisinde, Mehmet K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ve minibüsteki tarım işçilerinin de arasında bulunduğu toplam 13 kişi yaralandı.



Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Havza ve Merzifon devlet hastanelerine kaldırıldı.