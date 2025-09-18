Amasya'da TIR dorsesinde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşova kavşağında düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir TIR'ı durdurdu.



Yapılan kontrolde tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi ile TIR sürücüsü gözaltına alındı.