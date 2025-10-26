Amasya'da TIR'lar kafa kafaya çarpıştı
Amasya'nın Suluova ilçesinde iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Suluova ilçesindeki Otogar Kavşağında yaşanan kazada Mustafa Coşkun'un kullandığı 05 FH 842 plakalı TIR ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 36 AAT 074 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı.
Kazada üç kişi yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar ekiplerin yardımıyla çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
