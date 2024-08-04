Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

Ferhat Tüneli’nde Fahriye Öztürk (59) yönetimindeki 05 ADT 291 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tünel duvarına çarpıp devrildi.



Kazada sürücü ile yanında bulunan Fatma Gök (58) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak duvara çarpması ve devrilmesi yer alıyor.

