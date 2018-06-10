Amasya'da sanayi kavşağı mevkisinde, Tekirdağ'dan, Amasya'ya giden Satılmış Kara idaresindeki hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan Arife, Fatma ve Rıza Kara olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan Nurdane, Hasan, Cennet, Saniye, Müjgan ve Satılmış Kara 112 Acil Servis ekiplerince, Gümüşhacıköy ve Merzifon Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Amasya'da trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Amasya'da sanayi kavşağı mevkisinde, Tekirdağ'dan, Amasya'ya giden Satılmış Kara idaresindeki hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı.