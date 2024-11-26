Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Amasya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Gümüşhacıköy girişinde 2 aracı durdurdu.



Araçlardaki aramalarda, 494,65 gram bonzai ham maddesi, 9,31 gram esrar ve 15 sentetik ecza hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



Amasya Valisi Önder Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:



"Çalıştığımızda, inandığımızda yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerini yürekten tebrik ediyorum."