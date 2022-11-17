Amasya'da yağ kuyusuna düşen işçiler baygın bulundu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde onarım için girdikleri yağ arıtma ünitesinde fenalaşan 6 işçiden 3'ünün tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Olay, ilçedeki bir yağ üretim fabrikasında meydana geldi.



6 işçi, onarım yapmak için arıtma ünitesinin bulunduğu kuyuya indi.

İşçilerden bir süre haber alınamayınca fabrika yetkilileri harekete geçti.

6 işçi kuyuda baygın halde bulundu.



3 İŞÇİ YOĞUN BAKIMDA



İhbar üzerine fabrikaya giden sağlık ekipleri, işçileri hastaneye kaldırdı.

İşçilerden 3'ünün tedavisi yoğun bakımda sürüyor.



İşçilerin, elektrik akımına kapılmış ya da metan gazından zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.