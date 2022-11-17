Amasya'da yağ kuyusuna düşen işçiler baygın bulundu

Amasya'da onarım için yağ fabrikasının arıtma ünitesine giren 6 işçi fenalaştı. Baygın bulunan işçiler, tedavi altına alındı.

Amasya'da yağ kuyusuna düşen işçiler baygın bulundu

'nın Merzifon ilçesinde onarım için girdikleri yağ arıtma ünitesinde fenalaşan 6 işçiden 3'ünün tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Amasya'da yağ kuyusuna düşen işçiler baygın bulundu - 1

 Olay, ilçedeki bir yağ üretim fabrikasında meydana geldi.

6 işçi, onarım yapmak için arıtma ünitesinin bulunduğu kuyuya indi.

İşçilerden bir süre haber alınamayınca fabrika yetkilileri harekete geçti.

6 işçi kuyuda baygın halde bulundu.

3 İŞÇİ YOĞUN BAKIMDA

İhbar üzerine fabrikaya giden sağlık ekipleri, işçileri hastaneye kaldırdı.

İşçilerden 3'ünün tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

İşçilerin, elektrik akımına kapılmış ya da metan gazından zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

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