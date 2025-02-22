Amasya'da yangın faciası: 30 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Amasya'nın Merzifon ilçesi Sofular Mahallesi Mehmet Feyzi Bey Sokak'taki 5 katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, evde Melisa Bayram'ın (30) cansız bedenini buldu.



Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cesedi, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.