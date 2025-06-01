Amasya'da yolcu minibüsü takla attı: 1 can kaybı, 4 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Göynücek-Amasya kara yolu Oluz köyü mevkisinde meydana geldi. Göynücek ilçesi ile Amasya merkez arası sefer yapan Erol Yaban (59) yönetimindeki 05 M 4554 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, patates ekili tarlaya uçtu. Kazada sürücü Yaban ile araçtaki Memiş Koç, Merve Kiraz (31), Mert Batur Köseibiş (17) ve Nurdane Şahin (21) yaralandı.