Amasya'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

Amasya Merzifon'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Amasya'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

İstanbul'da Giresun'un Alucra ilçesine giden İbrahim Bulut yönetimindeki Rota Turizme ait 34 TN 60 28 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde Selahattin İnanır'ın kullandığı 52 ADJ 308 plakalı TIR'la çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı - 1

Kazada otobüsteki yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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