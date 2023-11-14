Amasya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Gümüşhacıköy ilçesinde Orhan Köseoğlu yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Özden Turan yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazaya, Ceyhan Altay yönetimindeki otomobil ve Özcan Yürür idaresindeki TIR da karıştı. Zincirleme kazada, aynı aileden Orhan, Emine, Büşra, Burcu ve Tuğba Köseoğlu ile sürücülerden Özden Turan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Amasya'da zincirleme kaza: 6 yaralı - 1

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Merzifon ve Gümüşhacıköy Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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