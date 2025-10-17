Amasya'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Osman Kurt'un kullandığı 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Keltepe mevkisinde Nevzat K. idaresindeki 06 BZE 405 plakalı Karayolları'na ait temizlik kamyonu ile çarpıştı.



Kazada hafif ticari araçta bulunan Şaban Geyik, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan araç sürücüleri ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.