Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Hayri Özer (52) idaresindeki otomobil, Çorum-Amasya Karayolu Bademli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan kızı Kübra (22) olay yerinde, eşi Zübeyde Özer (48) ise kaldırıldığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Yaralanan Şule Gökel ile Esadullah Hamza Taşkıran (6) Çorum Devlet Hastanesi'ne, Fatma Taşkıran Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ayşenur Taşkıran ise Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.