Amasya'daki katliam gibi kazada otobüs şoförüne tutuklama

Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı.

Amasya'daki katliam gibi kazada otobüs şoförüne tutuklama
Amasya’da otobüs kazası: 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Amasya’da otobüs kazası: 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Haberi Görüntüle

'da 6 kişinin öldüğü kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı.

Merzifon-Çorum karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde devrilen otobüsün şoförü Kemal Öz, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "Birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'den Tokat'a giden Erova firmasına ait, Kemal Öz'ün kullandığı 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, 30 Eylül'de Merzifon OSB mevkisi yakınlarında yol kenarına devrilmiş, kazada Amasya Üniversitesi öğrencileri Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22) ve Hilal Çelebi (18) ile Durmuş Uysal (45) ve Urguç Karadayı (51) yaşamını yitirmiş, 35 kişi yaralanmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...