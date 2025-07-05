Amatör balıkçılar baraj gölünde yakaladı: 100 kilo ağırlığında

Artvin’in Borçka ilçesinde amatör balıkçılar, baraj gölünde yaklaşık 100’er kilo ağırlığında 2 yayın balığı yakaladı.

Amatör balıkçılar baraj gölünde yakaladı: 100 kilo ağırlığında

Samsunlu amatör balıkçılar Sercan Çakar (35), Ömer Taş (38) ve Vahap Kavaklı (42), avlamak için ’deki Borçka Barajı’na gitti.

Amatör balıkçılar baraj gölünde yakaladı: 100 kilo ağırlığında - 1

Baraj gölünde sabah saatlerinde oltalarını suya bırakan balıkçılar, birkaç saat süren bekleyişin ardından büyük balıkların oltalarına takıldığını fark etti.

Amatör balıkçılar baraj gölünde yakaladı: 100 kilo ağırlığında - 2

Oltalarını çeken balıkçılar yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve her biri yaklaşık 100 kilo ağırlığında iki yayın balığını sudan çıkardı. Balıkçılar, balıkların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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