Amatör balıkçılık kararı Resmi Gazete'de. 15 yaşını dolduran alabilecek

TİCARİ AMAÇLI BALIKÇILIKTA DA YENİ KURALLAR GELDİ



Tarım ve Orman Bakanlığının Resmİ Gazete’de yayımladığı 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği ile yeni düzenlemeler getirildi.



Gırgır, ortasu trolü ve alamana (voli) ağlarıyla hamsi avcılığı yapacak balıkçı teknelerinin il veya ilçe müdürlüklerinden avcılık izin belgesi alması zorunlu hale getirildi.



Yeni düzenlemede istavritin balık unu ve yağı fabrikalarına nakledilmesi yasaklandı.



Ticari ve amatör balıkçılıkta daha önce 13 santimetre olarak uygulanan istavrit boy sınırı, yeni düzenlemeyle 12 santimetre olarak değişti.



İĞNE BOYUTU DEĞİŞTİ



Tebliğde av araçlarına ilişkin düzelme de yapıldı. Düzenlemeye göre iğne boy uzunluğu, misinanın bağlandığı gözün en üst noktası ile iğne kıvrımının tepe noktası arasındaki sap boyunca ölçülen azami uzunluk olarak tanımlandı. İğne boy uzunluğunun 7 santimetreden küçük olamayacağı hükme bağlandı.