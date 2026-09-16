Amatör balıkçılık kararı Resmi Gazete'de. 15 yaşını dolduran alabilecek
16.09.2026 07:06
Son Güncelleme: 16.09.2026 07:23
Amatör balıkçılıkla ilgili yeni kurallar ve avlanması yasak olan türler listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğle yeni kurallar ve avlanması yasak olan türler listelendi.
Yeni eklenen madde ile 15 yaşını doldurmuş kişilere velisinin veya vasilerinin yazılı onayı ile Amatör Balıkçı Belgesi düzenlenebilecek.
AVLANMASI YASAK OLAN TÜRLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ
Resmi Gazete’de yayımlanan çizelgede avlanması tamamen yasak olan türler listelendi. Listeye göre Akdeniz foku, beyaz yüzgeçli köpekbalığı, balina köpek balığı, büyük camgöz köpekbalığı, çekiç köpekbalığı, denizatı, mersin balıkları, ipeksi köpekbalığı, yılan balığı ile yunus ve balinalar gibi çok sayıda tür bulunuyor.
Tebliğde amatör veya sportif amaçlı mavi yüzgeçli orkinos avcılığının izne tabi olacağı ve usul ile esaslarının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirleneceği belirtildi.
Avlanan mavi yüzgeçli orkinoslar için Orkinos Yakalama Dokümanı (e-BCD) düzenlenmesi zorunlu olacak.
TİCARİ AMAÇLI BALIKÇILIKTA DA YENİ KURALLAR GELDİ
Tarım ve Orman Bakanlığının Resmİ Gazete’de yayımladığı 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği ile yeni düzenlemeler getirildi.
Gırgır, ortasu trolü ve alamana (voli) ağlarıyla hamsi avcılığı yapacak balıkçı teknelerinin il veya ilçe müdürlüklerinden avcılık izin belgesi alması zorunlu hale getirildi.
Yeni düzenlemede istavritin balık unu ve yağı fabrikalarına nakledilmesi yasaklandı.
Ticari ve amatör balıkçılıkta daha önce 13 santimetre olarak uygulanan istavrit boy sınırı, yeni düzenlemeyle 12 santimetre olarak değişti.
İĞNE BOYUTU DEĞİŞTİ
Tebliğde av araçlarına ilişkin düzelme de yapıldı. Düzenlemeye göre iğne boy uzunluğu, misinanın bağlandığı gözün en üst noktası ile iğne kıvrımının tepe noktası arasındaki sap boyunca ölçülen azami uzunluk olarak tanımlandı. İğne boy uzunluğunun 7 santimetreden küçük olamayacağı hükme bağlandı.