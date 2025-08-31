Amatör balıkçının talihsiz sonu: Oltası elektrik teline takıldı
Artvin'de oltası elektrik teline takılan amatör balıkçı, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Artvin'in Şavşat ilçesinde gezinti için köye gelen Mehmet Türüt, köyden geçen Papatya Deresi’nde balık tutmak istedi. Oltasını havaya doğru hızla kaldırdığında elektrik teline takılan Türüt, akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin incelemelerinde amatör balıkçının hayatını kaybettiği belirlendi.
Türüt’ün cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
