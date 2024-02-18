Amazon, "Silk: Spider Society" dizisi yazar ekibiyle yollarını ayırdı.

Söylentilere göre Silk, erkek izleyicilere daha fazla hitap edecek şekilde yeniden düzenleniyor.

Yapılan değişikliklerle, dizinin yazar odasının tamamı işten çıkarıldı. Bu kararın dizinin daha geniş bir izleyici kitlesine hitap etmesi amacıyla alındığı belirtiliyor.



Amazon, dizinin odak noktasını değiştirerek daha erkek odaklı bir hikaye anlatımına yönelik bir değişiklik yaptığı iddialarını henüz doğrulamadı.



YAYIN TARİHİ BELLİ DEĞİL

Başrolünde Koreli-Amerikalı oyuncu Cindy Moon'un yer alacağı dizinin yayın tarihi henüz belli değil .

Yazar odasının tümüyle değişmesi ve yapılan revizyonlar,yayın tarihinin daha da uzamasına neden olabilir.

