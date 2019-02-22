2018'in ikinci yarısında kuruyemişten krakere, çikolatadan sıvı yağa, ton balığından salama kadar birçok üründe 'Daha ucuz' algısı yaratmak isteyen bazı firmaların paketlerinde gramaj azaltma yoluna gittiği görülmüştü.

Hürriyet gazetesinden Sefer Levent'in haberine göre aynı operasyon şimdilerde süt ürünlerinde de uygulanıyor. Bazen gramajı düşürüp fiyatı aynı bırakarak örtülü zaman yapan şirketler bezen de eksik gramajla rakiplerinden daha ucuz olduklarını algısını yaratıp pazarda hakimiyet kurmaya çalışıyor.

Haberde açıklamalarına yer verilen pazarda önemli markalardan birinin yönetim kurulu başkanı, "Türkiye'de ambalajlı ürünlere bir standart getirilmesi şart. Bizim üretici olarak başımız dönmüş durumda. Tüketicinin de aynı durumda olduğuna eminim. Rakibimiz bir şirket bakıyoruz 1000 gramlık bir kapalı peynir ürününü aniden 900 grama düşürmüş. Hayırdır inşallah diyoruz. Fiyatı da belli bir oranda düşürüp rafa koyduğunda tüketici bu durumu algılamıyor. Bakıyor benim ürünüm 10 lira onunki 9.95 TL gidiyor onun ürününü tercih ediyor. Gramaja vurduğunda benim ürünüm daha ucuz olmasına rağmen tüketiciler de yarattığı ucuz algısı nedeniyle onun ürünü tercih edilince başlıyor pazarda hakimiyet kurmaya. Bu kez biz de mecbur kalıyoruz gramaji aşağıya çekmeye. Aradan belirli bir süre geçiyor bir gün bakıyoruz aynı ürün bu kez 800 gram olmuş. Ambalajın kıyısıyla köşesiyle oynayıp kilolukla aynı hacimdeymiş gibi gösteriyorlar" dedi.

PAKET BÜYÜK GRAMAJ DÜŞÜK



Peynir, yoğurt gibi büyük hacimli ürünlerin yanı sıra bardak ayran gibi küçük hacimli ürünler de yaşanan ambalaj savaşından nasibini alıyor. 200 mililitrelik (ml) bardak ayran ürünüyle pazarda yer alan bir şirket önce ayranı 180 ml'ye daha sonra 170 ml'ye düşürmüş. Bazı markalar rekabette öne geçmek için ayran bardaklarını daraltıp boyunu yükseltmiş. Daha düşük mililitrelik ambalajın boyu 300 ml'lik ürünüyle rafta yer alan rakibinden daha uzun görünüyor. Vatandaş sadece fiyatları kıyasladığında ucuz ve daha uzun bardağı tercih edip aslında daha pahalıya ayran içiyor.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL EKİP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasadaki fiyatları, kurdurduğu özel ekiple takip ediyor.



Milliyet gazetesinden Kıvanç El'in haberin göre bu ekip, market market gezerek sebze meyve fiyatları başta olmak üzere temel gıdalar ve temizlik maddeleri ile ilgili fiyatları öğreniyor ve Cumhurbaşkanı'na günlük bilgi veriyor.