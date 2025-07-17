Ambarlı açıklarında gemi yangını

İstanbul'da Ambarlı Limanı açıklarında seyreden, atık toplama gemisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.



Yangın nedeniyle gemide hasar oluştu.

