Ambarlı açıklarında gemi yangını

İstanbul Avcılar'da Ambarlı açıklarındaki atık toplama gemisinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Ambarlı açıklarında gemi yangını

İstanbul'da Ambarlı Limanı açıklarında seyreden, atık toplama gemisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

nedeniyle gemide hasar oluştu.

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