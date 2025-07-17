Ambarlı açıklarında gemi yangını
İstanbul Avcılar'da Ambarlı açıklarındaki atık toplama gemisinde çıkan yangın hasara yol açtı.
İstanbul'da Ambarlı Limanı açıklarında seyreden, atık toplama gemisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle gemide hasar oluştu.
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