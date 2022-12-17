Ambulans hasta nakil aracıyla çarpıştı, devrildi: 9 yaralı

Erzincan'da ambulansla sağlık hizmetleri aracı çarpıştı.

Otlukbeli ilçesinde hasta getiren Erol Ö. idaresindeki 24 BC 791 ambulans, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda, Enes C. yönetimindeki 24 EF 130 plakalı Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Nakil Aracı ile çarpıştı.

Kazada, hasta taşıyan ambulans yan yattı.



Yaralanan ambulans şoförü ve hasta A.C. ile her iki araçtaki A.Y, E.A, M.S, Ş.C, M.D, T.Ç. ve G.B.A, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.