Malatya'nın Darende ilçesinde ambulans helikopter 72 yaşındaki hasta için havalandı.

Ambulans helikopter 72 yaşındaki hasta için havalandı

Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Z.B. Darende ilçesinde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen hastaya, ilk müdahale Darende Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

Hastanın durumunun ağır olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'ndan hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk etti.

Hastanın tedavisi burada sürüyor.

