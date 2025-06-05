Ambulans helikopter, trafik kazasında yaralanan 2 aylık bebek için havalandı

Ö.F.L. (38) idaresindeki otomobilin dün öğle saatlerinde Çorum-Osmancık karayolu Bükköy mevkisinde sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 2 aylık U.K.L, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesinden alınarak ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan anne Elif B.L'nin (35) tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü, babanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.