Ambulans ile çarpışan otomobildeki sürücü araçta sıkıştı

Bursa'nın Kestel ilçesinde Bekir Ü. idaresindeki otomobil ile ambulans kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil, bariyerlere çıkarak durabildi.

Sürücü Bekir Ü. ise araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralanan sürücüyü araç içerisinden çıkardı.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansta hasta olmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.