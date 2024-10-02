Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, hasta nakil ambulansı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

'nın Salihli ilçesi Gölmarmara ilçesinden Denizli yönüne giden S.F.T. (30) idaresindeki 34 ZJ 9844 plakalı hasta nakil ambulansı Gölmarmara-Alaşehir kara yolu Salihli Taytan kavşağında S.D. (55) yönetimindeki 45 AES 622 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada ambulanstaki hasta K.K. (65), refakatçi N.K. (61) ile hafif ticari aracın sürücüsü S.D. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı başka bir araçtaki kamera tarafından kaydedildi.

Görüntülerde kırmızı ışıkta geçen ambulansla hafif ticari aracın çarpışması, çevredekilerin devrilen ambulansa doğru gitmesi yer alıyor.

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