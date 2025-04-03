Ambulans ile kamyonet çarpıştı: Altı yaralı

Kayseri-Pınarbaşı kara yolu Kamber mevkiinde G.T'nin kullandığı ambulans ile A.Ö. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri yolda önlem alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

ALTI KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyonet sürücüsü ile ambulanstaki biri hasta altı kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



