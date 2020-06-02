Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, hasta almaya giden ambulans ile Zekariya Duyar'ın kullandığı otomobil Fatih Sitesi ışıklı kavşakta çarpıştı.



Kazada otomobilde bulunan Zekariya (44) ile eşi Safiye Duyar (41) yaralandı.



Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Zekariya Duyar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan Zekariya Duyar'ın aynı hastanenin güvenlik biriminde çalıştığı öğrenildi.