Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Çorum'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.
Çorum'da Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında Ali G. idaresindeki otomobil ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait Serkan Z.'nin kullandığı ambulans çarpıştı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücüsü, hafif yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, otomobilin sol arka kapısının ambulansın ön kısmına saplandığı görüldü.
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