Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynarca-Karasu yolu Kaynarca istikametine giden ve içinde hasta bulunan Ö.A. idaresindeki ambulans, Küçükkaynarca kavşağı mevkisinde Sezgin Gure yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Türkan Alkan, Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ambulansta bulunan yaralı ise başka bir ambulansla Yenikent Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Otomobil sürücüsü ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Alkan, daha sonra Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.