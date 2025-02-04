Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

'da öğleden sonra Şehit Korgeneral Osman Erbaş Bulvarı'nda N.Y. yönetimindeki ambulans ile N.G. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobilin demir yığınına döndüğü kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yunanistan'da deprem fırtınası: Santorini Adası'nda toprak kaymaları

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...