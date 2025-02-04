Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da öğleden sonra Şehit Korgeneral Osman Erbaş Bulvarı'nda N.Y. yönetimindeki ambulans ile N.G. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Otomobilin demir yığınına döndüğü kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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