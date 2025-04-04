Ambulans ile otomobil çarpıştı: İkisi ağır 9 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada ikisi ağır 9 kişi yaralandı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: İkisi ağır 9 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde Şakir M. idaresindeki hasta taşıyan ile Hatice Ç.'nin kullandığı otomobil, Orta Mahalle Serik-Belek Karayolu Aspendos Kavşağı'nda dün gece çarpıştı.

Kazada ambulans ve otomobilde bulunan ikisi ağır 9 kişi yaralandı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı.

Görüntülerde, ambulansın kavşaktan dönerken otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.

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