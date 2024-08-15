Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kayseri'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

'nin Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı ile Çınarcık Caddesi kesişiminde E.K. idaresindeki içerisinde, yaralı bulunmayan ambulans ile T.O. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada 2 sürücü, 2 sağlık personeli ve 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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