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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 kişi öldü

DHA

Türkiye

Kayseri'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans ile 38 E 4730 plakalı otomobil Kayseri-Malatya karayolu Mimsin Kavşağı yakınında çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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