Ambulans ile tanker çarpıştı: 3 sağlıkçı yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vakadan dönen ambulans, önündeki tankere çarptı. Kazada ambulans hurdaya dönerken 3 sağlık personeli hafif yaralandı.

Ambulans ile tanker çarpıştı: 3 sağlıkçı yaralı

Kaza, İslahiye–Hatay karayolu Kırıkçalı mevkiinde meydana geldi.

Vakadan dönen Ali G. idaresindeki ambulans, önünde seyreden A.M. yönetimindeki tankerin ani manevra yapması sonucu arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans hurdaya dönerken, içerisinde bulunan sağlık personelleri Burçin K. (27), Kevser K. (25) ve şoför Ali G. hafif yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve destek sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralı meslektaşlarını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı sağlık çalışanları daha sonrasında Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınırken genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Türkiye'nin yeni gücü "Çelik Kubbe"

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Düzce'de sağanak etkili oldu

Düzce'de sağanak etkili oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya modern ve estetik bir kapı açıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya modern ve estetik bir kapı açıyoruz

Dönercide yangın paniği

Dönercide yangın paniği

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Valilikten sağanak uyarısı

Valilikten sağanak uyarısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...