Ambulans ile tanker çarpıştı: 3 sağlıkçı yaralı

Kaza, İslahiye–Hatay karayolu Kırıkçalı mevkiinde meydana geldi.



Vakadan dönen Ali G. idaresindeki ambulans, önünde seyreden A.M. yönetimindeki tankerin ani manevra yapması sonucu arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans hurdaya dönerken, içerisinde bulunan sağlık personelleri Burçin K. (27), Kevser K. (25) ve şoför Ali G. hafif yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve destek sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralı meslektaşlarını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Yaralı sağlık çalışanları daha sonrasında Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınırken genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.