Ambulans kamyonetle çarpışıp bahçeye uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa Orhangazi'de hasta taşıyan nakil ambulansı ile kamyonet çarpıştı. Bahçeye uçan ambulanstaki hasta öldü, 5 kişi yaralandı.

Ambulans kamyonetle çarpışıp bahçeye uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Yalova- Bursa karayolu üzerindeki Göl Yolu Kavşağı’nda yatalak bir hastayı taşıyan Abdullah P. yönetimindeki nakil ambulansı, kavşaktan geçtiği sırada Sefa Ö.'nün kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan , Orhangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait bahçeye düştü.

Bir ağaca çarparak askıda kalan ambulansın sürücüsü Abdullah P., 78 yaşındaki hasta Hatice Boğdağ, refakatçisi Havva Ulu, sağlık görevlisi Polat Kapitan ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

Hatice Bozdağı kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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