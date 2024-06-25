Ambulans otomobile çarptı: 4 yaralı

İstanbul Büyükçekmece'de sokak arasından caddeye girmeye çalışan otomobile, ambulans çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Ambulans otomobile çarptı: 4 yaralı

'un Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde iddiaya göre kontrolsüz şekilde sokaktan caddeye çıkan bir otomobile karşıdan gelen ambulans çarptı.

Kazayı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan şoförü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Otomobil içerisinde bulunan bir kişi ile ambulanstaki 2 kişi de yaralandı.

4 yaralı, olay yerine gelen başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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